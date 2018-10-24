Под Орлом восстановили братскую могилу

24.10.2018 | 13:35 Новости, Общество

Реконструкция захоронения прошла в Орловском районе.

Речь идет о братской могиле советских воинов, павших в боях за освобождение Орловской области. Она расположена в селе Звягинки Образцовского сельского поселения. Как пояснили в администрации Орловского района, там проведена реконструкция.

«К воинскому захоронению расширен подход, проведено благоустройство территории, при этом сохранены зеленые насаждения, — рассказали в администрации. — Памятной стеле и украшающей ее георгиевской ленте возвращены первоначальные цвета. У подножия стелы расположилась гранитная книга с выбитыми именами солдат, захороненных в братской могиле».

Реконструкция обошлась почти в 225 тысяч рублей. Из них 144 тысячи были выделены из областного бюджета, остальное — это средства районной казны.

ИА «Орелград»

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