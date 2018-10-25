Депутат Госдумы призвал Клычкова публично дать команду разобраться с госзакупкой на 63 миллиона

Олег Шеин предположил, что губернатору неоткуда знать все тонкости работы с медицинским софтом.

Депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Шеин высказал мнение, что губернатор Орловской области Андрей Клычков должен публично дать поручение разобраться со скандальной госзакупкой медицинского программного обеспечения на 63 миллиона рублей. Об этом он написал в Facebook, комментируя пост о закупке политконсультанта, директора консалтингового агентства «NPR Group» Дмитрия Фетисова.

Как уже рассказывал «Орелград», Орловская область собиралась заплатить 63 млн за модернизацию информационной системы в здравоохранении. Конкурсная документация была составлена таким образом, что под нее подходила только одна фирма — белгородская компания «Софттраст». Это выглядело странным особенно на фоне того, что департаментом здравоохранения Орловской области руководит приехавший из Белгорода Иван Залогин, знакомый со скандальным советником Клычкова и борцом с коррупцией Сергеем Лежневым.

После выхода скандала на федеральный уровень тендер пропадал с единого портала госзакупок, затем в него были внесены изменения, а сейчас прием заявок приостановлен. Так как компания «Энтер.Ком» из Иваново пожаловалась в УФАС по Орловской области на ограничение конкуренции — одним словом, ни у кого, кроме белгородцев, шанса выиграть аукцион нет.

— При всем прочем откуда губернатор может знать такие тонкости. Другое дело, что [Клычков] должен дать поручение разобраться, причем публично. И, кстати, к каждому губернатору приставлен сотрудник УФСБ как раз для того, чтобы обращать внимание на оперативную информацию подобного рода, — задумался Олег Шеин.

ИА «Орелград»