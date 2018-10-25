Орловцев приглашают написать географический диктант

25.10.2018 | 11:08 Новости, Общество

Пройдет он по всей России 11 ноября в 12 часов.

Масштабная международная просветительская акция проводится Русским географическим обществом в четвертый раз. По традиции диктант будет проходить очно на специально организованных площадках и онлайн на сайте http://dictant.rgo.ru.

Все желающие могут не только проверить свои географические знания, но и организовать площадку диктанта в своем регионе. Регистрация площадок продлится до 29 октября.

Как сообщат организаторы диктанта, задания составляют в четырёх вариантах: два для проведения на территории России, один вариант для зарубежных стран, один вариант для проведения диктанта онлайн. Все варианты идентичны по степени сложности.

Впервые в этом году вариант диктанта состоит из двух частей, каждая из которых включает 15 вопросов и различается по степени сложности. Уточняется, что задания этого года будут отличаться от заданий предыдущих лет – вопросы станут менее сложными, отчасти рассчитанными на сообразительность, умение мыслить логически. Интеллектуальное соревнование будет похоже на викторину, а не на экзаменационный тест.

ИА «Орелград»

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