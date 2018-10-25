Орловцы отдали приставам более 1,6 млрд рублей

Управление ФССП отчиталось о работе за 9 месяцев.

По данным управления ФССП России по Орловской области, за 9 месяцев 2018 года судебные приставы региона взыскали по исполнительным документам и перечислили взыскателям всех категорий 1,686 млрд рублей различной задолженности. Из них 664,717 млн рублей было перечислено в консолидированный бюджет.

В казну в основном взыскиваются фискальные платежи. Из названной суммы 556,123 миллиона рублей приходится именно на этот вид платежей. В ведомстве отметили, что взысканная судебными приставами сумма задолженности по налогам «последовательно увеличивается».

— Это обусловлено активным взаимодействием, — говорят в УФССП. — Так, сотрудники налоговых органов ежемесячно осуществляют совместное дежурство с судебными приставами и сотрудниками ГИБДД на автодорогах города Орла.

А в рамках операции «Должник» судебные приставы проводят совместные рейды с участковыми уполномоченными МВД по местам жительства должников.

ИА «Орелград»