Дело о смертельном ДТП с автобусом и поездом ушло в суд

Водителя ПАЗа будут судить за нарушение правил дорожного движения.

Следственный комитет по Орловской области направил в суд уголовное дело о трагическом ДТП с участием автобуса ПАЗ и поезда на переезде в деревне Гать, сообщили в ведомстве.

10 июня в 8:20 на переезде в деревне Гать товарный поезд протаранил автобус ПАЗ с артистами лавровского хора. Они ехали на празднование дня Орловского района. На месте происшествия скончались три женщины и 17-летний подросток, еще одна женщина умерла в больнице.

На скамью подсудимых отправится 52-летний водитель ПАЗа. Его обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем смерть людей. Следствие установило, что в день аварии автобус был исправен. Мужчина выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора, и ПАЗ получил удар грузовым поездом на полной скорости.

Статья, по которой будут судить водителя, предполагает до семи лет лишения свободы.

ИА «Орелград»