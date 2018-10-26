«Над нами насмехаются»: Рыбаков предложил проверить Блохина на детекторе лжи из-за орловских театров

Доклад главы департамента строительства и ЖКХ совсем не устроил народных избранников.

На заседании облсовета 26 октября рассмотрели вопрос о плачевном состоянии театров «Свободное пространство» и ОГАТ им. И.С. Тургенева, которые были отремонтированы накануне 450-летнего юбилея Орла.

Как уже рассказывал «Орелград», тему поднял вице-спикер Михаил Вдовин. Посетив оба театра, он рассказал, что в «Свободном пространстве» протекла крыша, потрескался фасад, вздулся паркет, протек трубопровод, плохо работают или вовсе отсутствуют элементы вентиляции. Сценическое оборудование не доделано, цоколь и основание одной из колонн разрушилось. В ОГАТ не доделали электрооборудование, туалеты, вентиляцию и др.

Отвечать за состояние театров позвали Дениса Блохина. Сейчас он возглавляет департамент строительства, ТЭК и ЖКХ Орловской области, а в те годы возглавлял «Орелгосзаказчик», который заключал контракт с подрядчиками и подписывал акты приемки работ.

До доклада Блохина депутат Виталий Рыбаков обратил внимание, что аккурат перед рассмотрением вопроса круглый зал покинул Андрей Клычков. Еще до начала заседания он предупредил, что в 13 часов у него начинается следующее мероприятие, но депутаты не стали переносить выше по повестке один из самых важных ее вопросов.

«Клычков увиливает от вопросов с хищениями бюджета? Он испугался?» — спросил Рыбаков. В ответ спикер Леонид Музалевский заметил, что не может ответить, куда ушел губернатор, потому что тот ему не подчиняется.

Блохину дали слово. Он сказал, что театры пришли к такому состоянию из-за ошибок в проектах реконструкции, некачественной работы самих подрядчиков и «резкого роста курса валют». По словам чиновника, перед подписанием актов приемки Госстройнадзор разрешил вводить здания в эксплуатацию. Когда недоделки вскрылись, оба подрядчика исчезли. Арбитраж обязал «Ресурс», который ремонтировал «Свободное пространство», устранить все дефекты, а с подрядчиков суммарно взыскали 30 млн рублей.

«Следственные органы возбудили уголовные дела. Чиновники, подписавшие акты, уволены или уже не работают», — сказал Блохин. Он добавил, что театры будут доделывать — сейчас их руководители формируют предложения.

Вдовин спросил у чиновника, почему были подписаны акты приемки. Блохин ответил, что в момент подписания он был в отпуске с последующим увольнением и не может ничего сказать. Отвечая на вопрос, где банковские гарантии по контрактам, глава департамента заявил, что банки были ликвидированы.

В зале раздался смех.

«Деньги похищены! Блохин говорит в пользу бедных! Вы, Денис Анатольевич, — обратился Виталий Рыбаков к экс-руководителю «Орелгосзаказчика», — за это ответите!»

Депутат Игорь Рыбаков назвал доклад Блохина «гениальным». «Спасибо», — отреагировал тот. Рыбаков пояснил, что Блохин всегда филигранно увиливает от ответственности.

«Из-за вас не доверяют всей власти. Я предлагаю: пройдите проверку на полиграфе. Если вы не участвовали в коррупционных схемах, то это успокоит всех. Если наоборот — напишете заявление и уйдете. Пройдите, если вам нечего бояться!» — призвал народный избранник.

Блохин назвал предложение интересным и обещал подумать. Заместитель Клычкова Вадим Тарасов пообещал передать своему начальнику все детали обсуждения. «Он [Клычков] будет принимать решение [о судьбе Блохина]», — сказал Тарасов.

ИА «Орелград»