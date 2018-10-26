В Орле случился первый день жестянщика

26.10.2018 | 9:46 Важное, Новости, Общество

Автолюбители оказались не готовы к гололеду.

Утром 26 октября в Орле случилось несколько мелких ДТП, парализовавших движение. Как уже рассказывал «Орелград», сразу три аварии произошло на Тургеневском мосту. Но этим все не кончилось.

Мост на Раздольной

Как сообщают очевидцы в Telegram-канале «ОрелАвтомобильный», на мосту на Раздольной столкнулись четыре автомобиля. На улице Мостовой из-за гололеда развернуло «Волгу». Возле «Химмаша» в «паровозик» собрались три машины.

Причиной ДТП, сообщают автолюбители, стали скользкие дороги. На момент публикации город выглядел вот так.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2018 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования