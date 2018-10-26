В Орле случился первый день жестянщика

Автолюбители оказались не готовы к гололеду.

Утром 26 октября в Орле случилось несколько мелких ДТП, парализовавших движение. Как уже рассказывал «Орелград», сразу три аварии произошло на Тургеневском мосту. Но этим все не кончилось.

Как сообщают очевидцы в Telegram-канале «ОрелАвтомобильный», на мосту на Раздольной столкнулись четыре автомобиля. На улице Мостовой из-за гололеда развернуло «Волгу». Возле «Химмаша» в «паровозик» собрались три машины.

Причиной ДТП, сообщают автолюбители, стали скользкие дороги. На момент публикации город выглядел вот так.

ИА «Орелград»