В Орловской области приняли «закон о макарошках»

Облсовет одобрил повышение расчетного прожиточного минимума.

Региональный парламент на своем заседании сразу в двух чтениях одобрил проекты законов об установлении на 2019 год величины прожиточного минимума пенсионеров и детей. Отметим, что она является расчетной: устанавливается ежегодно и необходима для определения сумм социальных доплат и выплат.

Например, если доход пенсионера оказывается меньше утвержденного минимума, то ему полагается доплата из бюджета. Что касается прожиточного минимума для детей, то эта величина учитывается при определении размера ежемесячной денежной выплаты. Ее получают нуждающиеся в поддержке семьи в связи с рождением третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет.

Согласно принятым законам, величина прожиточного минимума пенсионера в Орловской области на 2019 год установлена в размере 8730 рублей, для детей — 10030 рублей. В правительстве региона отметили, что расчет произведен с учетом данных о фактических и прогнозируемых индексах потребительских цен на 2018 и 2019 годы.

Также подсчитано, что «детскую» выплату в размере 10030 рублей в 2019 году в Орловской области будут получать 3800 семей, на сто необходимо 457,3 млн рублей.

Напомним, что из-за подобного прожиточного минимума недавно со скандалом лишилась работы министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова. При обсуждении аналогичного вопроса в местном парламенте она в ходе спора с депутатом заявила, что на прожиточный минимум можно прожить.

«Макарошки всегда стоят одинаково, кефир – тоже недорого», — считает она.

ИА «Орелград»