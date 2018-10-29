Под Орлом пьяный водитель вылетел с дороги и не покалечился

По пути его автомобиль снес ограждение и дорожный знак.

Пьяный водитель потерял управление автомобилем ВАЗ-2110 под Орлом, и машина перевернулась, сообщили в УГИБДД по Орловской области.

ДТП произошло 27 октября в 2:45 на трассе «Калуга-Орел». В районе 203-го километра нетрезвый мужчина, который ехал в сторону Калуги, не справился с машиной. Она врезалась в пластиковое ограждение и дорожный знак, затем вылетела с дороги, ударилась об земляной вал и снесла кустарник.

Водитель не получил тяжелых травм. Из орловской областной больницы его отпустили на амбулаторное лечение.

ИА «Орелград»