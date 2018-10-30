Авария с тремя автомобилями остановила движение в Советском районе

Обошлось без пострадавших

По предварительной информации столкновение произошло на пересечении улицы Генерала Родина и Полесской. Дорогу не поделили транспортных средства: Рено Логан, Лада Калина и Шевррле Авео. Прибывшие на место сотрудники МЧС обеспечили противопожарную безопасность и обесточили автомобили. В ДТП не оказалось пострадавших, однако автомобили серьезно пострадали. Расположение машин после столкновения было таким, что проезд по Полесской и по Генерала Родина с обоих сторон был затруднен, что в считанные минуты собрало большие пробки.

ИА Орелград