Авария с тремя автомобилями остановила движение в Советском районе

30.10.2018 | 20:21 Новости

Обошлось без пострадавших

По предварительной информации столкновение произошло на пересечении улицы Генерала Родина и Полесской. Дорогу не поделили транспортных средства: Рено Логан, Лада Калина и Шевррле Авео. Прибывшие на место сотрудники МЧС обеспечили противопожарную безопасность и обесточили автомобили. В ДТП не оказалось пострадавших, однако автомобили серьезно пострадали. Расположение машин после столкновения было таким, что проезд по Полесской и по Генерала Родина с обоих сторон был затруднен, что в считанные минуты собрало большие пробки.

ИА Орелград

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