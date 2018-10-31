Новые проекты Фонда социального страхования

Электронный больничный, личный кабинет застрахованного и «социальный навигатор» в смартфоне – эти темы обсудили на круглом столе, который состоялся в Орле 30 ноября. Участниками его стали представители регионального отделения Фонда социального страхования, областного Департамента здравоохранения, медицинских учреждений, общественники, журналисты.

Сегодня задача Фонда социального страхования сделать так, чтобы практика использования цифровых технологий стала доступна любому человеку. Сейчас в Орловской области реализуется перевод в электронный вид листка нетрудоспособности, который начался в июле 2017 года.

— В настоящее время в регионе к проекту подключились все медицинские организации, количество выданных листков нетрудоспособности уже достигло 23 тысяч и продолжает расти, — отметил Олег Ревякин, управляющий Орловским региональным отделением Фонда социального страхования РФ.

Вся информация по листку нетрудоспособности доступна в личном кабинете застрахованного – это еще один важный проект, который развивает ФСС.

— Чтобы узнать необходимую информацию, достаточно зайти в свой профиль через портал госуслуг. Если человек не зарегистрирован на сервисе, то ему помогут специалисты Фонда социального страхования, — рассказал Дмитрий Лапшинов, начальник отдела информатизации регионального отделения ФСС РФ.

В скором времени ФСС запустит еще один полезный и удобный онлайн-проект, доступ к которому каждый сможет получить через свой смартфон – «Социальный навигатор». Это мобильное приложение с простым интерфейсом, дающее гражданам возможность узнать о месте получения средств реабилитации или рассчитать пособие по временной нетрудоспособности, получить информацию по очереди на санаторно-курортное лечение, а в скором будущем — заказать лекарства и вызвать социальное такси. Оно оснащено голосовым помощником, что особенно удобно для слабовидящих.

ИА «Орелград»