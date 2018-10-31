Орловская пара выиграла свадебное шоу на телеканале «Пятница»

Молодожены Ирина и Дмитрий Жумик выиграли медовый месяц в Праге.

Второй выпуск первого сезона популярной программы «Четыре свадьбы» на телеканале «Пятница» вышел вчера, 30 октября. Согласно правилам, в соревнование за путешествие мечты вступают невесты. Каждая из девушек попытается доказать своим соперницам, что ее свадьба – самая лучшая. Для этого они становятся почетными гостями на торжествах друг друга и попробуют оценить свадьбы конкуренток.

Ирина и Дмитрий на свадьбу не скупились и решили потратить миллион. Причем торжество можно было сравнить с Днем города. Все желающие могли приехать в заветный день в парк отель «Мечта», поздравить молодоженов и поучаствовать в тематических шоу.

По словам невесты, для оформления зала был выбран ультрафиолетовый цвет. Единственный конфуз, который произошел на свадьбе – едва не провалившийся пирс из-за многочисленного количества гостей.

В целом, это не помешало соперницам высоко оценить свадьбу Жумиков, в результате чего пара стала победителями. Они выиграли главный приз программы — медовый месяц в Праге.

Четыре свадьбы: Серия 2 от ГПМ РТВ BigTV на Rutube.