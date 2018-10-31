В Орле прорвало две трубы в переулке Шпагатном

31.10.2018 | 14:06 ЖКХ, Новости

В зону отключения от тепла и горячей воды попали 13 жилых МКД и два детских сада

Авария на теплотрассе у дома №61 на переулке Шпагатный произошла сегодня утром, 31 октября. Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, ликвидировать последствия удастся к 17:30.

В зону отключения попали ряд улиц Заводского района — ул. Комсомольская, пер. Ботанический, пер. Карачевский, переулок Шпагатный — всего 13 жилых домов разной этажности с населением около двух тысяч человек, два детских сада №№55 и 18. Отключено теплоснабжение и горячее водоснабжение.

Уточняется, что на месте работают 12 человек «Газпром теплоэнерго» Орел. Они меняют трубы длиной в два метра каждая.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2018 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования