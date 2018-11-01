Барды споют орловцам бесплатно

1.11.2018 | 13:00 Новости

Клуб авторской песни проведет концерт в «Бунинке».


Как сообщили в областной библиотеке имени Бунина, 4 ноября в 17.00 часов состоится концерт Орловского городского клуба авторской песни «Авторская песня — искусство и образ жизни».
Предыдущее мероприятие было проведено в апреле 2016 года. Концерт пройдет в рамках социально-культурной акции «Ночь искусств». Вход свободный. Посетителям обещают обширную программу.
«Авторская песня — это искусство, это и образ жизни, — отметили организаторы. — Тому доказательство — творчество Булата Окуджавы и Юрия Визбора, Владимира Высоцкого и Александра Галича, Юрия Кукина и Юлия Кима, сотен и тысяч авторов и исполнителей, профессионалов и любителей, которых не счесть».
Сообщается, что многие из этих песен, а также произведения орловских авторов, прозвучат на концерте.

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