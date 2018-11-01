Продукция компании «Лебедяньмолоко» получила 5 медалей на главном аграрном форуме страны «Золотая осень»!

С 10 по 13 октября в Москве состоялась двадцатая агропромышленная выставка «Золотая осень», которая ежегодно на своей площадке собирает участников со всех регионов России и представителей зарубежных стран. Выставка стала не только главным событием аграрной отрасли по количеству участников и посетителей (за три дня работы на ней побывали более 120 тысяч человек), но и по числу заключенных контрактов и соглашений. Ее разделы охватили все отрасли АПК. В церемонии открытия выставки приняли участие председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев, заместитель председателя Правительства РФ Алексей Гордеев и министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.



На «Золотой осени» ООО «Лебедяньмолоко» представило свою продукцию, давно полюбившуюся покупателям. Стоит отметить, что многие посетители выставки уже являются постоянными покупателями компании, т.к. география продаж завода растет с каждым годом. Сегодня продукцию лебедянского завода можно встретить на территориях Липецкой, Воронежской, Тамбовской, Орловской, Тульской, Калужской, Брянской, Смоленской, Курской и Московской областей. По словам руководителя компании Кремнёва Александра Николаевича, лебедянцы не собираются останавливаться на достигнутом и ведут переговоры по заключению контрактов на поставку продукции в новых для себя регионах:

— Мы вместе с нашей командой поставили для себя цель – стать одним из крупнейших предприятий в отрасли молочной переработки России. И судя по результатам, мы активно к ней приближаемся.

Один из крупнейших производителей натурального молока в Центральной России в очередной раз подтвердил высокое качество выпускаемой продукции. Высшей награды выставки были удостоены сразу 4 продукта: Молоко цельное питьевое Отборное с мдж 3,4-4%, сметана жирностью 25%, масло сливочное крестьянское 72,5% и новинка творог 5%. Серебро было присвоено кефиру 3,2%. Обязательное требование для победителей — товары должны соответствовать ГОСТу и техническому регламенту, а также обладать высокими вкусовыми качествами.

— Наш инвестиционный проект по модернизации предприятия стоимостью более 3 млрд. руб. направлен не только на увеличение мощностей и эффективности работы, но прежде всего на внедрение технологий, которые позволяют привезенное с лучших ферм молоко максимально бережно обработать, сохранив все полезные свойства продукта. Мы считаем, что только такого уровня предприятия смогут быть действительно конкурентоспособными в будущем на рынке. – сказал в интервью Александр Кремнёв. – Ну и конечно же, хочу сказать спасибо всем нашим покупателям за возможность работать и развиваться! Мы будем стараться не останавливаться на достигнутом и все наши усилия направим на то, чтобы максимально удовлетворять их пожелания.

ИА Орелград