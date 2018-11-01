В Орле завели три дела за создание фирм-«однодневок»

1.11.2018 | 14:20 Новости

Орловские налоговики разоблачили мошенников.


Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФНС России, в третьем квартале 2018 года правоохранительные органы возбудили три уголовных дела по фактам образования коммерческих организаций на подставных лиц. Поводом послужили материалы, направленные туда налоговиками.
Как пояснили в ведомстве, учредители не имели намерений в дальнейшем осуществлять деятельность в обществах с ограниченной ответственностью. Несмотря на это, они представили в налоговую инспекцию пакеты документов, в том числе, свой паспорт для государственной регистрации создания юридического лица.
Ответственность за это предусмотрена статьями 173.1 «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица» и 173.2 «Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица» УК РФ.
Фиктивным учредителям и руководителям грозит наказание от штрафа в размере от 100 до 300 тысяч рублей до лишения свободы на срок до трех лет.
«Директор организации является должностным лицом и несет ответственность, которая может возникнуть из-за нарушений уголовного, трудового, налогового законодательства и во многих других случаях», — напоминают в УФНС.

ИА Орелград

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