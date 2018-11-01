В Орловской области ожидается массовое шествие казаков

Необычный крестный ход растянется на месяц.



Как сообщили в Орловской митрополии РПЦ, по территории нашего региона пройдет большой казачий крестный ход. График начинается с Мценска, куда казаки прибудут 3 ноября. Они примут участие в молебне в церкви Троицы Живоначальной и переночуют в райцентре. 27 ноября крестный ход отбывает в Ливенскую епархию.

Как пояснили в митрополии, большой крестный ход организуют синодальный комитет по взаимодействию с казачеством и Волжское войсковое казачье общество (ВВКО). Пять казаков сопровождают икону Божией Матери «Избавительница от бед».

«В настоящее время молитвенное шествие двигается по регионам ЦФО, — отметили в митрополии. — С 2014 года казаками уже пройдены 11 регионов Поволжья и Центральной России».

По пути следования казаки посещают православные храмы, молитвенные дома, исправительные учреждения, воинские части, дома престарелых, детские дома и учебные заведения. Их главная цель – познакомить жителей нашей страны с основами казачьей культуры.

Молитвенное шествие благословил митрополит Орловский и Болховский Антоний.

ИА Орелград