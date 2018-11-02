ГИБДД приготовила орловским водителям сюрприз: «Скаты» вышли на контроль

Вчера читатель прислал фото радара нового поколения установленного на трассе под Орлом

По сообщению очевидца, установленное оборудование находится в поселке Стишь на трассе Орел-Ливны. Водители, которые отъехали от города на 4-5 километров, сразу за поселком Жуковка могут увидеть малошумный радарный комплекс «Скат». Новое оборудование примечательно тем, что контролирует одновременно четыре полосы движения. Измеряет скорость в спину водителю и на встречу, выезд на встречную полосу, движение по обочине, может осуществлять сплошной контроль (сохранение изображения всех автомобилей), ведет статистику транспортного потока. Обладателям радар-детекторов не понравится новинка — измерение скорости «Скат» начинает задолго до того как детектор его обнаружит. Автомобильный гаджет подаст сигнал уже когда нарушение зафиксировано.

Примечательно, что отрезок дороги от Орла до Пилатовки законтролирован донельзя сотрудниками ГИБДД и автоматической фиксацией. Проехать пару километров без встречи с ГАИ или камерой невозможно. Первая камера встречается напротив заводи «Биотон» — контроль скорости 60 километров в час. Сразу за Телецентом двух километрах от Орла еще одна. Ее предназначение неизвестно штрафы с нее не приходят водителям. Вторая камера (новый «Скат») в 4 километрах от Орла в поселке Стишь. После четвертого километра водителей встречает ежедневно патруль с камерой направленной на нарисованный по разметке, но несуществующий в реальности поворот на заброшенный дачный массив. Причина прорисовки этого поворота на асфальте очевидна — повышение показателей ГИБДД по выписыванию протоколов и лишению водителей прав за выезд на встречную полосу. В противном случае именно здесь бы поставили новую камеру вместо того чтобы поворачивать «Скат» в другую сторону, где не совершаются как правило обгоны. Далее уже примерно на 7 километре, при повороте на Пилатовку водителей встречает новая камера. Она контролирует важный перекресток выезд с второстепенной дороги.

ИА Орелград