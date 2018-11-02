В НКМЦ не опровергли забастовку анестезиологов

Администрация научно-клинического многопрофильного центра им. З.И. Круглой – бывшей областной детской больницы — отреагировала на публикацию о забастовках врачей-анестезиологов.
Раннее сообщалось, что врачи отказываются выходить на операции, требуя оплатить переработки и повысить зарплату. Кроме этого, на несколько месяце были отложены операции некоторым детям.
Сегодня, 2 ноября, все операции в больнице проводят в плановом порядке по графику.
«По факту необеспечения анестезиологическими пособиями части плановых операций 1 ноября проводится служебная проверка в отношении должностного лица, допустившего нарушение обязанностей», — говорится в заявлении поступившем в редакцию «Орелграду» от администрации НКМЦ.
По результатам проверки будет принято решение о применении дисциплинарной ответственности.
Администрация больницы также сообщила, что все зарплаты врачам выплачиваются своевременно и в полном объеме.
ИА «Орелград»
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