В Орле отметили День работников тюрем

Торжественное мероприятие прошло в СИЗО.

Как рассказали в пресс-службе регионального управления ФСИН, День работников тюрем и СИЗО отмечается 31 октября. Кстати, орловский следственный изолятор является одним из старейших учреждений уголовно-исполнительной системы России.

— Этот день по праву своим вторым профессиональным праздником считают 272 работника СИЗО, — пояснили в УФСИН. — Следственный изолятор рассчитан на 776 мест. Норма санитарной площади на одного подозреваемого и обвиняемого составляет 4 квадратных метра.

СИЗО включает в себя 5 режимных корпусов для подозреваемых, обвиняемых, осужденных, медсанчасть, больницу для содержания больных туберкулезом, подсобные и бытовые помещения, здания для несения службы сотрудниками УИС.

В праздничный день в следственном изоляторе состоялось торжественное собрание личного состава с участием приглашенных ветеранов. Отличившимся были вручены грамоты и благодарности.

ИА «Орелград»