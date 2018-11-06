Орловца, который зарезал мужа бывшей жены, отправили под стражу

Суд избрал ему самую строгую меру пресечения

Железнодорожный райсуд Орла на два месяца заключил под стражу местного жителя, подозреваемого в убийстве мужа своей бывшей жены, сообщили в Следственном комитете.

Как уже рассказывал «Орелград», трагедия произошла в ночь на 2 ноября. Задержанный пояснил, что пришел домой к своей бывшей жене. Его не пустил ее новый муж. На лестничной площадке между ними возник конфликт, и мужчина достал нож и несколько раз ударил им соперника. Тот умер на месте происшествия.

Убийца сбежал, но был задержан по горячим следам. Расследование уголовного дела продолжается.

ИА «Орелград»