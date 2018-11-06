В Орле желающим раскроют загадку Тургенева

6.11.2018 | 11:14 Культура, Новости

Главная тургеневская выставка стартует в областной библиотеке.

Книжная выставка «Летописец душ народных» пройдет с 8 по 15 ноября в отделе абонемента образовательных услуг. Об этом сообщили в областной библиотеке. Мероприятие приурочено к 200-летию со дня рождения Ивана Тургенева. Напомним, что юбилей будет отмечаться 9 ноября.

На выставке будут представлены наиболее известные произведения Ивана Сергеевича, такие как «Первая любовь», «Отцы и дети», «Дворянское гнездо», «Рудин», «Накануне», а также стихотворения в прозе. Однако организаторы выделяют первую иноязычную биографию великого писателя — «Загадка Тургенева». Ее автором является филолог и специалист в области славянских литератур, испанец Хуан Эдуардо Суньига.

Также на выставке можно будет познакомиться с трудами о жизни и творчестве писателя, такими как «Тургенев и Россия», «Охотничьи тропы Тургенева» и другое.

ИА «Орелград»

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