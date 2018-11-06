В Орловской области в сельский досуг вложили 42 млн рублей

В регионе за счет бюджетных средств отремонтировали 30 домов культуры.

Как сообщили в региональном отделении партии «Единая Россия», средства были выделены в рамках проекта «Культура малой Родины». За два года реализации в Орловской области ремонт и модернизацию прошли 30 домов культуры на селе. На эти цели было выделено более 42 миллионов рублей из бюджетов всех уровней.

Так, на днях был открыт обновленный ДК Болховского района. В рамках проекта в нем отремонтировали фасад и приобрели звуковое и световое сценическое оборудование. Всего на техническую модернизацию этого Дома культуры было затрачено 1,2 миллиона рублей.

ИА «Орелград»