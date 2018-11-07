Муромский: СМИ контролируют ремонты лучше УКХ

Глава администрации Орла Александр Муромский на совещании в среду заметил, что инженеры технического надзора управления коммунальным хозяйством приносят меньше замечаний к качеству работ по благоустройству, чем СМИ.

«Почему замечания к качеству выполненных работ мы получаем из СМИ и от депутатов, а не от инженеров технического надзора УКХ? Это говорит о ненадлежащем контроле со стороны заказчика. Проведите служебную проверку по данному факту, дайте соответствующую оценку действий ответственных лиц», — отметил сити-менеджер.

Как сообщалось ранее, в сквере «Дворянское гнездо» устанавливали оборудование низкого качества: скамейки с ржавчиной, фонари оказались совсем не соответствующими проекту. Нарекания вызвала и детская площадка в парке «Ботаника».

Александр Муромский дал начальнику УКХ Светлане Климовой два дня на устранение замечаний.

ИА «Орелград»