Муромский: СМИ контролируют ремонты лучше УКХ

7.11.2018 | 20:14 Новости, Общество

Глава администрации Орла Александр Муромский на совещании в среду заметил, что инженеры технического надзора управления коммунальным хозяйством приносят меньше замечаний к качеству работ по благоустройству, чем СМИ.

«Почему замечания к качеству выполненных работ мы получаем из СМИ и от депутатов, а не от инженеров технического надзора УКХ? Это говорит о ненадлежащем контроле со стороны заказчика. Проведите служебную проверку по данному факту, дайте соответствующую оценку действий ответственных лиц», — отметил сити-менеджер.

Как сообщалось ранее, в сквере «Дворянское гнездо» устанавливали оборудование низкого качества: скамейки с ржавчиной, фонари оказались совсем не соответствующими проекту. Нарекания вызвала и детская площадка в парке «Ботаника».

Александр Муромский дал начальнику УКХ Светлане Климовой два дня на устранение замечаний.

ИА «Орелград»

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