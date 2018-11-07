На трассе Орел-Тамбов дважды сбили пешехода

Его с серьезными травмами госпитализировали в больницу.

Инцидент произошел 6 ноября в 19:20. Водитель автомобиля «Фольксваген-Туарег» ехал по трассе Орел-Тамбов и в районе 15 км сбил 42-летнего пешехода, который шел по дороге в попутном направлении. После удара пешехода отбросило на встречную полосу под колеса большегруза DAF, сообщает пресс-служба УГИБДД по Орловской области.

В результате ДТП пешехода с тяжелыми травмами госпитализировали в больницу.

Напомним, на трассе Орел – Тамбов похожее ДТП произошло 3 ноября. Тогда две иномарки по очереди сбили пешехода, тот скончался на месте происшествия. Уточнялось, что мужчина переходил дорогу в запрещенном месте.

ИА «Орелград»