Орловец заплатит 800 тысяч пострадавшему в страшном ДТП

Виновника аварии обязали возместить моральный вред.

Судебная коллегия по гражданским делам Орловского областного суда поставила точку в споре одного водителя с другим. Истец просил взыскать с ответчика возмещение морального вреда, причиненного повреждением здоровья в результате дорожно-транспортного происшествия.

Авария произошла еще в августе 2014 года на трассе «Москва-Крым» в Тульской области. Орловец на автомобиле Ssang Yong Action в нарушение Правил дорожного движения выехал на полосу встречного движения. Его машина столкнулась с автомобилем Ssang Yong Rexton, двигавшемся навстречу.

Последний несколько раз перевернулся и вылетел на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Hyundai Solaris и автопоездом. В результате ДТП водитель автомобиля Ssang Yong Rexton получил тяжелые травмы и проходил лечение на протяжении трех лет.

Суд частично удовлетворил исковые требования и взыскал в пользу истца с виновника аварии компенсацию в размере 800 тысяч рублей.

ИА «Орелград»