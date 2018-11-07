Туман в Орле: водителей предупреждают о слабой видимости на дорогах

УГИБДД по Орловской области распространило обращение к орловским водителям и пешеходам с призывом быть осторожными из-за плохой погоды.

В период межсезонья водителей просят быть предельно осторожными на дорогах. Пресс-служба УГИБДД сообщает, что автолюбители часто недооценивают опасность: снижают скорость только при очень плохой погоде, редко используют противотуманки. Водителям рекомендуют избегать резких маневров и снижать скорость.

«Безопасность пешеходов во многом зависит от их видимости на дороге, но многие по-прежнему не придают этому значения. По данным социологических опросов, около 80% пешеходов в условиях тумана ведут себя как при ясной погоде. Повышенную внимательность и осторожность проявляют только 9% опрошенных», — сообщает пресс-служба.

Пешеходам советуют носить световозвращающие элементы в темное время суток.

В случае возникновения сложной ситуации на дорогах водители могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения региональной Госавтоинспекции. Сотрудники УГИБДД, при необходимости, помогут вызвать техслужбу или эвакуатор.

ИА «Орелград»