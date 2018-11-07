В Орле признан законным отказ УК предоставлять сведения о владельцах квартир

Решение по гражданскому делу вынесла областная коллегия.

Судебная коллегия по гражданским делам Орловского облсуда оставила без изменения решение Заводского районного суда по иску местной жительницы к одной из управляющих компаний.

Женщина рассказала, что летом этого года произошло частичное обрушение потолка ее квартиры. Комиссия управляющей компании по данному факту составила акт. Согласно ему в ходе ремонта напольного покрытия квартиры наверху в плите перекрытия было просверлено девять сквозных отверстий.

Между тем, собственник указанной квартиры в акте не был указан. Женщина обратилась в УК за получением этой информации, однако ей отказали. Она просила суд обязать компанию предоставить ей сведения о собственника квартиры.

Однако ей отказали в удовлетворении требований. Суды двух инстанций указали, что для удовлетворения иска «необходимо установить факт нарушения прав истца со стороны ответчика в части непредставления информации, а также неправомерность непредставления информации».

«Вместе с тем из представленного договора управления следует, что собственник жилого помещения имеет право на получение информации за выполнением управляющей организацией своих обязательств по договору, — говорится в решении суда. — В свою очередь обязанности по предоставлению по запросу собственников истребуемой информации ни договор, ни ЖК РФ на ответчика как на управляющую организацию не возлагает».

То есть права не нарушаются, поскольку истец вправе самостоятельно обратиться в соответствующий орган за получением общедоступных сведений, содержащихся в ЕГРН, включая сведений о собственнике жилого помещения.

ИА «Орелград»