В Орловской области прожиточный минимум подняли на 59 рублей

7.11.2018 | 13:30 Новости, Общество

Областные власти «сделали подарок» жителям региона.

Правительство Орловской области установило величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения за III квартал 2018 года.

Согласно постановлению базовая величина, то есть прожиточный минимум на душу населения, установлена в размере 9684 рубля в месяц. Для сравнения: по итогам II квартала 2018 года она составляла 9625 рублей. То есть минимум подняли всего на 59 рублей.

Незначительное повышение произошло и по демографическим группам. Так, прожиточный минимум для трудоспособного населения по сравнению с предыдущим кварталом увеличен с 10304 до 10391 рубля, для пенсионеров – с 7969 до 8052 рублей, для детей – с 9741 до 9642 рублей.

Напомним, что величина утверждается на основании статистических данных о потребительской корзине в регионе. Она используется при расчете социальных выплат и формировании социальных программ.

ИА «Орелград»

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