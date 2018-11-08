На дорогах Орловщины с начала года погибли 23 пешехода

Всего с начала года было зарегистрировано 150 наездов на пешеходов.

Сотрудники УГИБДД по Орловской области опубликовали итоги профилактического рейда «Пешеход». С начала года в регионе погибли 23 пешехода. Всего произошло 150 ДТП с участием пешеходов. 144 орловца, переходивших дорогу, получили травмы.

Как сообщает пресс-служба регионального ведомства, виновниками аварии становятся как сами пешеходы, так и водители. Профилактический рейд «Пешеход» проводили также с 1 по 5 ноября. Только за эти пять дней сотрудники Госавтоинспекции выявили 133 нарушения со стороны водителей, не пропускающих пешеходов. 560 нарушений самих пешеходов, причем 34 из них – в темное время суток.

Уточняется, что в целом за период проведения рейдов сотрудники ГИБДД пресекли более двух тысяч нарушений ПДД со стороны участников дорожного движения.

ИА «Орелград»