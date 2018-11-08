Роспотребнадзор расскажет орловцам о каршеринге и такси

8.11.2018 | 10:59 Новости, Общество

Региональное ведомство запустило горячую линию.

До 19 ноября специалисты Роспотребнадзора будут отвечать на вопросы орловцев, касающиеся пользования такси, а также каршерингом. Последняя услуга весьма популярная по всей России позволяет взять в краткосрочную аренду автомобиль и оплачивать его использование поминутно.

Все желающие могут обратиться с 9 до 18 часов по телефонам:

в г. Орле: 8 (486 2) 42-26-75, 8 (4862) 41 52 52;

— в г. Ливны: 8 (486 77) 7-13-34;

—  в г. Мценске: 8 (486 46) 4-15-39;

—  в п. Кромы 8 (486 43) 2-15-98;

—  в п. Верховье 8 (486 76) 2-47-27.

ИА «Орелград»

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