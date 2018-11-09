Полиция завела дело о поджоге автомобилей в «Болховском»

Огонь повредил семь машин

В ночь на 9 ноября в микрорайоне «Болховский» полностью сгорел автомобиль «Шкода Йети», еще шесть автомобилей частично повреждены огнем, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Орловской области.

Сигнал о возгорании поступил в 01:19. Источник огня находился в «Шкоде», но пламя распространилось и на соседние автомобили. В соцсетях появилось видео, на котором видно, как человек подходит к машине и поджигает ее.

«У автомобиля «Фольксваген Поло» выгорела задняя часть автомобиля на общей площади три квадратного метра, пострадал внутри салон. В автомобиле «Форд Мондео» выгорели передний бампер и передние фары. В автомобиле «Фольксваген Пассат» оплавилась правая передняя фара. В автомобиле «Пежо 308» выгорел бампер, переднее правое крыло, правое зеркало, огнем поврежден моторный отсек. У автомобиля «Шевроле Авео» огнем повреждены передний бампер, передняя левая фара, капот. У автомобиля «Лада Веста» на переднем бампере вздулось лакокрасочное покрытие», — сообщили в МЧС.

В пресс-службе УМВД заявили, что «Шкода» принадлежала 33-летней женщине. Полиция возбудила уголовное дело о поджоге, подозреваемого ищут оперативники.

ИА «Орелград»