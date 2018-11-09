В Орле пьяный хулиган пробил вход в «Европу»

9.11.2018 | 11:14 Новости, Происшествия

Инцидент произошел в торговом центре в районе микрорайона «Зареченский».

Охраннику гипермаркета «Европа» не удалось справиться с 43-летним дебоширом. Мужчина выбил ногой автоматические раздвижные двери и продолжил крушить имущества, пока хулигана не задержали росгвардейцы. Уточняется, что объяснить свое агрессивное поведение мужчина не смог.

«Возможно, употребление спиртных напитков подтолкнуло его к подобным действиям. Дальнейшее разбирательство теперь предстоит провести сотрудникам полиции», — сообщает пресс-служба регионального ведомства.

ИА «Орелград»

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