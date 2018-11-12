Малютин потребовал вернуть гранит в сквер комсомольцев

Качественный материал заменили дешевым, сказал экс-депутат

Депутат горсовета Орла первого и второго созыва, градозащитник Юрий Малютин призвал городскую власть вернуть в сквер комсомольцев гранитные плиты, убранные при ремонте. Его видеообращение появилось в YouTube.

По словам экс-депутата, вокруг памятника было уложено около 300 погонных метров гранита. Закупочная цена 1 погонного метра составляет примерно 1500 рублей.

«Это колоссальные деньги. Сегодня этих гранитных плит нет. Сейчас уложено материала на 20 тысяч, а было на 500 тысяч. Где разница? Спросить у [главы администрации Орла] Муромского надо!», — сказал Юрий Малютин.

ИА «Орелград»

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