В Ливнах потребовали вернуть отобранную у сирот льготу

Депутаты выступили за возвращение бесплатного проезда.

Как сообщает сетевое издание «Уездный город Ливны», депутаты горсовета предложили вернуть отмененную в сентябре 2017 года меру социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Речь идет о бесплатном проезде на городском и пригородном транспорте, а также бесплатном проезде дважды в год к месту учебы и обратно к месту жительства.

«Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей была отменена денежная выплата в размере 300 рублей за счет средств областного бюджета, — пояснила председатель Ливенского городского Совета народных депутатов Елена Конищева. – Ее сейчас получают только сироты, которые учатся в областных учебных заведениях: техникумах, училищах и колледжах».

Приводятся такие данные: в начале 2017 года бесплатным проездом пользовались 44 ребенка, проживающие в Ливнах. После изменений в региональном законе льготой пользуются только двое детей, которые обучаются в Ливенском строительном техникуме.

Депутаты предложили внести изменения в областной закон «О едином социальном проездном билете» и уравнять права детей-сирот.

ИА «Орелград»