Муромский предложил подрядчику прокатиться на бракованных качелях

Он отказался, но пообещал разобраться.

Во время объезда города во вторник, 13 ноября, глава администрации Орла Александр Муромский посетил парк «Ботаника», в котором никак не могут доделать ремонт.

Выяснилось, что установленная карусель непригодна для использования. Установленный в центре круг крутится вместе со всей конструкцией, и от него невозможно отталкиваться.

Муромский предложил подрядчику испробовать аттракцион на себе. «Я разберусь», — ответил он, отказавшись представить себя в роли удивлённых детей.

«Мне такую передали. Сейчас я не готов ответить, как ее переделать. Мы ее смонтировали. Мы не заказывали, по-моему, заказывал УКХ. Карусель привезли из Ростова», — сказал представитель подрядчика Анатолий Бражник.

По словам представителя УКХ, недоделки должны быть исправлены до 15 ноября. Муромский отметил, что оставшиеся замечания незначительны.

«В целом мы видим, что парк Ботаника становится лучше», — резюмировал сити-менеджер.

Мэр Орла Василий Новиков поинтересовался, кто убирает листву с дорожек, и с удивлением узнал, что никто. «Зеленстрою» выделено 196 тысяч рублей в год на вывоз мусора из урн. Финансирования на уборку опавших листьев у города нет.

ИА «Орелград»