Орловские УК наказали за грязные мусоропроводы

Штрафы управляющим компаниям выписала жилинспекция.
К административной ответственности были привлечены должностные лица двух управляющих организаций, вина которых в совершении правонарушений была установлена по жалобам жильцов. Об этом сообщает областное управление государственной жилищной инспекции.
Как пояснили в ведомстве, на управляющие компании пожаловались жильцы многоквартирных домов № 9 по улице Рощинской и № 27 по улице Металлургов. В ходе проверок были выявлены нарушения лицензионных требований.
«В частности, захламлены и затоплены подвальные помещения, отсутствуют шиберы на мусоропроводах, а также загрязнены стены в мусоросборных камерах», — пояснили в инспекции.
Каждому виновному выписали штраф в размере 25 тысяч рублей.
ИА «Орелград»