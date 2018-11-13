Орловские УК наказали за грязные мусоропроводы

13.11.2018 | 14:59 Новости, Общество

Штрафы управляющим компаниям выписала жилинспекция.

К административной ответственности были привлечены должностные лица двух управляющих организаций, вина которых в совершении правонарушений была установлена по жалобам жильцов. Об этом сообщает областное управление государственной жилищной инспекции.

Как пояснили в ведомстве, на управляющие компании пожаловались жильцы многоквартирных домов № 9 по улице Рощинской и № 27 по улице Металлургов. В ходе проверок были выявлены нарушения лицензионных требований.

«В частности, захламлены и затоплены подвальные помещения, отсутствуют шиберы на мусоропроводах, а также загрязнены стены в мусоросборных камерах», — пояснили в инспекции.

Каждому виновному выписали штраф в размере 25 тысяч рублей.

ИА «Орелград»

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