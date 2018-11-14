«Дорзнаксервис» оштрафовали за взятку Екатерине Стрелец

Фирме придется выплатить полмиллиона рублей.

Прокуратура Советского района Орла установила, что директор компании «Дорзнаксервис» передал экс-начальнику УКХ Орла Екатерине Стрелец взятку в размере 200 тысяч рублей за ускорение оплаты выполненных работ фирме.

Дача взятки вскрылась во время расследования уголовного дела в отношении Екатерины Стрелец.

Прокуратура возбудила в отношении «Дорзнаксервис» дело об административном правонарушении. Суд признал фирму виновной и назначит штраф в размере 500 тысяч рублей.

Напомним, Стрелец вменяется пять эпизодов коррупционной деятельности.

Бывший начальник УКХ была задержана 6 апреля 2017 года. Согласно предъявленному обвинению, 15 апреля 2016 года Екатерина Стрелец получила от генерального директора одной из фирм 200 тысяч рублей. За эти деньги она должна была принять решение в пользу взяткодателя и отдать муниципальный контракт ему.

Позже на Стрелец были возбуждены еще два уголовных дела на общую сумму взяток в 77 тысяч рублей. К завершению расследования число эпизодов достигло пяти.

ИА «Орелград»