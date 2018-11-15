Под Орлом резко сократилось число нелегальных торговцев

15.11.2018 | 12:00 Новости, Общество

В Орловском районе подсчитали собранные штрафы.

Как сообщили в администрации Орловского района, в текущем году муниципальная административная комиссия провела 28 заседаний. Она составила 286 административных протоколов, а общая сумма наложенных по ним штрафов составила 270 тысяч рублей. Правда, из них добровольно было оплачено лишь 62,6 тысячи рублей.

В комиссии отмечают значительное снижение протоколов за незаконную торговлю. В прошлом году за аналогичный период времени их было составлено 32, а в текущем году – всего восемь. Власти считают это результатом «проведенной разъяснительной работой с организациями и частными предпринимателями».

Кстати, в этом году уменьшилась и сумма наложенных штрафов. Впрочем, год назад статистике «помогла» одна из компаний. Она оставила после ремонта строительный мусор, за что была оштрафована на 150 тысяч рублей. В этом году таких больших штрафов в районе не выписывали.

ИА «Орелград»

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