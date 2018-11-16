Орловское УФАС проверило резкий скачок цен на газ

По факту роста стоимости газового топлива возбуждено дело.

Как сообщили в управлении ФАС России по Орловской области, информация была озвучена в ходе публичных обсуждений правоприменительной практики. С докладом выступила глава отдела контроля товарных и финансовых рынков Любовь Бубенцова. В частности, она рассказала о ситуации, складывающейся на рынке нефтепродуктов и сжиженного углеводородного газа (СУГ) в области.

«В отчетном периоде мы возбудили дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства при установлении розничных цен на СУГ, — отметила Любовь Бубенцова. — Дело было возбуждено по многочисленным заявлениям и обращениям граждан и предпринимателей, поступившим в управление в тот период, когда произошел резкий скачок цен на СУГ».

По ее словам, в настоящее время дело находится в стадии рассмотрения.

ИА «Орелград»