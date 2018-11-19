Под Орлом начальник поживился за счет почты

19.11.2018 | 12:40 Новости, Происшествия

В Верховье вынесли обвинительный приговор в отношении главы сельского почтамта.

Как сообщает Верховский районный суд, рассмотрено уголовное дело по ч.3 ст. 160 УК РФ (присвоение). Обвинение было предъявлено начальнику отделения почтовой связи «Туровка» Верховского почтамта.
Было установлено, что он с использованием своего служебного положения путем присвоения совершил хищение вверенных ему товарно-материальных ценностей, принадлежащих УФПС Орловской области, на общую сумму 54 865 рублей 01 копейка.

Подсудимый вину в полном объеме, согласившись и с оценкой суммы причинного ущерба. Ему назначено наказание в виде лишения свободы условно. В пользу «Почты России» с него взыскана сумма причиненного материального ущерба.

Приговор еще не вступил в законную силу.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2018 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования