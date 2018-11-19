Под Орлом начальник поживился за счет почты

В Верховье вынесли обвинительный приговор в отношении главы сельского почтамта.

Как сообщает Верховский районный суд, рассмотрено уголовное дело по ч.3 ст. 160 УК РФ (присвоение). Обвинение было предъявлено начальнику отделения почтовой связи «Туровка» Верховского почтамта.

Было установлено, что он с использованием своего служебного положения путем присвоения совершил хищение вверенных ему товарно-материальных ценностей, принадлежащих УФПС Орловской области, на общую сумму 54 865 рублей 01 копейка.

Подсудимый вину в полном объеме, согласившись и с оценкой суммы причинного ущерба. Ему назначено наказание в виде лишения свободы условно. В пользу «Почты России» с него взыскана сумма причиненного материального ущерба.

Приговор еще не вступил в законную силу.

ИА «Орелград»