В Орле презентовали робота-коллектора

Искусственный специалист по взысканию долгов побывал в ОГУ

Как сообщили в Орловском государственном университете имени Тургенева, новейшие разработки были презентованы в День занимательной науки. В этом году он прошел в седьмой раз.

Школьникам было представлено 5 научных секций. Лекторы делали краткие обзоры и проводили эксперименты. Так, в рамках одной из секций был представлен робот-коллектор.

Сообщается, что одна из орловских компаний разработала систему на базе искусственного интеллекта, которая ведет с должником культурный диалог, подбирая ответы на основе сказанного на другом конце провода.

«Это помогает устранить человеческий фактор и избежать штрафов за нарушение закона, — подчеркнули в ОГУ. — Не исключено, что такие роботы-коллекторы в ближайшее время станут повсеместным явлением. Существует и специальный номер, по которому можно позвонить и поговорить с искусственным интеллектом, что и было предложено ребятам для закрепления полученных знаний».

ИА «Орелград»