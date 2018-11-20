Орловец оценил смерть сына в полмиллиона рублей

Житель Ливенского района отсудил компенсацию.

Ливенский районный суд рассмотрел иск местного жителя к водителю машины, сбившей насмерть его единственного сына. Об этом сообщает сетевое издание «Уездный город Ливны». Истец заявил, что потерей сына ему причинены глубокие моральные страдания. Они длительное время проживали вместе, сын был ему единственным помощником и опорой.

Он погиб на дороге. Мужчина попал под машину, когда переходил проезжую часть в неположенном месте. К тому же он находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, экспертиза показала, что у водителя не было технической возможности избежать наезда.

Потерпевший от полученных травм скончался. Однако суд решил, что и при таких обстоятельствах положена компенсация морального вреда. По закону она взыскивается в случае, когда вред причинен жизни или здоровью гражданина источником повышенной опасности.

Истец просил 500 тысяч рублей, но суд снизил сумму до 50 тысяч.

ИА «Орелград»