Орловец заплатит 100 тысяч за то, что оставил соседку без горячего

20.11.2018 | 10:50 Новости, Происшествия

Дело о глупой краже рассмотрели в селе Покровское.

Покровским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении двоих местных жителей, обчистивших квартиру соседки одного из них. Как водится, преступный умысел созрел в головах, одурманенных алкоголем.

Приятели засиделись до глубокой ночи. Когда спиртное закончилось, решили «подзаработать». Один из них «вдруг вспомнил», что в соседней квартире живет женщина. Приятели вломились в ее жилище, выломав замок, и утащили оттуда двухконфорочную газовую плиту. Они хотели сдать ее в качестве лома черных металлов.

Ущерб потерпевшей был оценен в 4 061 рубль. Расплачиваться воришкам придется долго. По приговору суда они заплатят в доход государства штрафы в размере 100 и 105 тысяч рублей.

Вердикт обжалован не был, вступил в законную силу и уже обращен к исполнению.

ИА «Орелград»

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