Орловского чиновника оштрафовали за плохую работу с интернетом

Штраф выписан главе Алпеевского сельского поселения Сосковского района.

Нарушение законодательства выявила Урицкая межрайонная прокуратура. Главу сельского поселения уличили в плохой работе с интернетом.

Как пояснили в прокуратуре региона, в Сети «отсутствовала информация о нормотворческой деятельности органа местного самоуправления, установленные формы обращений, заявлений и иных документов».

Не нашли прокуроры во Всемирной паутине и сведения о расходовании бюджетных средств, хотя такая информация также является обязательной к размещению.

Но главное – на официальном сайте администрации не были размещены сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих поселения за 2017 год.

В связи с этим было возбуждено дело об административном правонарушении. Его рассмотрел суд, который назначил главе поселения штраф в размере 3 тысячи рублей.

ИА «Орелград»