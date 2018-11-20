Путин получил совет от Иконникова и других коммунистов

Лидер орловских коммунистов поддержал призыв создать Росплан.

Как сообщает пресс-служба Орловского обкома КПРФ, лидер орловских коммунистов Василий Иконников принял участие в заседании круглого стола на тему «Законодательное обеспечение введения государственного планирования в Российской Федерации». Оно прошло 19 ноября в Госдуме. В нем приняла участие вся партийная элита.

Член Совета Федерации Василий Иконников прокомментировал прошедший форум. По его словам, «для большинства думающих людей из государственного управления и бизнеса очевидно, что нужен специальный федеральный орган, отвечающий за стратегическое и оперативное планирование социально-экономического развития страны».

Такие органы есть в США, Японии, Франции и других крупных государств мира, а также у почти 150 транснациональных корпораций, уверяет сенатор.

«Абсолютно правильно участники круглого стола рекомендовали президенту и правительству России рассмотреть вопрос создания такого планирующего органа – Росплана и внести необходимые изменения в закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации» в части создания и правового регулирования его деятельности», — считает Иконников.

По его мнению, прогнозирование и планирование понятия близкие, но разные. Страна должна иметь индикативный план развития на 5 лет.

ИА «Орелград»