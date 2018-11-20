В Орле иномарка сбила ребенка

Мальчику не потребовалась госпитализация

В Орле автомобиль «Фольксваген Бора» сбил 16-летнего подростка, сообщили в УГИБДД по Орловской области.

ДТП произошло в понедельник в 17:35 на улице Городской. Иномарка ехала в сторону переулка Маслозаводского и около дома №51 сбила парня, который переходил дорогу по «зебре».

В результате аварии несовершеннолетний получил легкие травмы, госпитализация ему не потребовалась.

Всего за прошедшие сутки в Орловской области произошло 17 ДТП. Подросток, попавший под колеса «Фольксвагена», оказался единственным пострадавшим на дорогах региона.

ИА «Орелград»