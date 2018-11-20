В Орле иномарка сбила ребенка

20.11.2018 | 9:51 Новости, Происшествия

Мальчику не потребовалась госпитализация

В Орле автомобиль «Фольксваген Бора» сбил 16-летнего подростка, сообщили в УГИБДД по Орловской области.

ДТП произошло в понедельник в 17:35 на улице Городской. Иномарка ехала в сторону переулка Маслозаводского и около дома №51 сбила парня, который переходил дорогу по «зебре».

В результате аварии несовершеннолетний получил легкие травмы, госпитализация ему не потребовалась.

Всего за прошедшие сутки в Орловской области произошло 17 ДТП. Подросток, попавший под колеса «Фольксвагена», оказался единственным пострадавшим на дорогах региона.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2018 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования