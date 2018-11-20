В Орле открылась выставка пословиц

Необычное мероприятие организовала библиотека имени Бунина.

Как пояснили организаторы, выставка проработает по 30 ноября в отделе документов на иностранных языках. Она открылась 19 ноября и проходит под названием «В пословицах вся правда молвится».

На ней представлены сборники и словари пословиц разных народов на русском, английском, немецком, французском и китайском языках. Посетителям расскажут о происхождении и значении остроумных и емких высказываний.

«Пословица – это жанр устного народного творчества, образное изречение, содержащее некую житейскую мудрость и имеющее назидательный смысл, — пояснили в библиотеке. — Историю и теорию пословиц изучает паремиология».

Кроме того, это концентрат духовного и физического опыта народа, выраженный лаконично, ярко и образно. Являясь кладезем народной мудрости, пословицы представляют величайшую ценность для обогащения литературного языка, для придания ему особой выразительности, убедительности и простоты, считают организаторы.

ИА «Орелград»