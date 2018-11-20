В Орле подсчитали долю опасных плодов и овощей на рынках

20.11.2018 | 9:39 Новости, Общество

Менее процента продукции не отвечают требованиям по содержанию нитратов.

Проверки провели сотрудники регионального управления Роспотребнадзора. Именно они осуществляют надзор за безопасностью плодоовощной продукции, производимой и реализуемой на территории области.

Всего было исследовано более 600 проб. Продуктов, не отвечающих обязательным требованиям по содержанию солей тяжелых металлов и пестицидов, не выявлено. При этом доля продукции, не соответствующей нормативам по содержанию нитратов, составила 0,6 процента. Для сравнения: в 2017 году показатель составлял 1,2 процента.

— Из реализации изъято 366 кг плодоовощной продукции, не соответствующей обязательным требованиям, — добавили в Роспотребнадзоре. – Из них более 95 процентов снято из-за отсутствия полной и достоверной информации на продукцию.

Добавим, что виновные оштрафованы на общую сумму 99,7 тысячи рублей.

ИА «Орелград»

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