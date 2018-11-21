Молодожены из Ливен провалились в шоу «Четыре свадьбы»

На телеканале «Пятница» вышла в эфир очередная серия программы.

Молодожены из Ливен Ирина и Павел решили поучаствовать в свадебном шоу «Четыре свадьбы» на телеканале «Пятница». Их торжество, по мнению остальных трех участниц, оказалось самым провальным. Причиной для негативных баллов стал заезженный сценарий на празднике. Кроме этого, Ирина с самого начала шоу вела себя высокомерно по отношению к другим невестам.

Молодые люди расписались в ЗАГСе, затем поехали венчаться в церковь. По традиции, у ресторана кусали каравай. В праздничном меню — «котлеты и пюрешка». У невест сложилось впечатление, что свадьба была устроена для родителей, а ведущий просто специализируется на юбилеях.

«Хуже праздника в моей жизни не было», — высказывались участницы шоу.

В итоге ливенцы получили 61 балл и попали на четвертое место.

Напомним, в конце октября на телеканале «Пятница» вышла серия со свадьбой орловской пары Ирины и Дмитрия Жумик. Им удалось победить в шоу и выиграть главный приз – медовый месяц в Праге. Ирина и Дмитрий на свадьбу не скупились и решили потратить миллион. Все желающие могли приехать в заветный день в парк отель «Мечта», поздравить молодоженов и поучаствовать в тематических шоу.

Четыре свадьбы, 1 сезон, 5 серия от ГПМ РТВ BigTV на Rutube.</p

ИА «Орелград»